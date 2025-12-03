AKTUELNO

SRBIJU OČEKUJE KIŠNA NOĆ: Hitno se oglasio RHMZ: Vremenske nepogode stižu u ove delove zemlje (FOTO)

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Do kraja dana u većini krajeva umereno oblačno i suvo, a samo na jugoistoku i jugu pretežno oblačno ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni.

Sutra ujutru na severozapadu zemlje, u Negotinskoj krajini, kao i po pojedinim kotlinama zapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 7 °S, a najviša dnevna od 6 do 12 °S.

Foto: RHMZ

Narednih dana će se zadržati umereno do potpuno oblačno do nedelje mestimično sa slabim padavinama, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama. U košavskom području će do subote duvati umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

Početkom sledeće sedmice suvo. - stoji na sajtu RHMZ.

