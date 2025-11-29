SRBIJA NA UDARU SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: U ove delove stiže NOVA TURA PADAVINA

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

- Do kraja dana oblačno i hladno, u većem delu zemlje suvo, a samo u Vojvodini, kao i na istoku i jugoistoku Srbije ponegde sa slabom kišom ili susnežicom, u brdsko planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. U drugoj polovini noći u nižim predelima formiranje magle.

U nedelju ujutru magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje, a samo na jugoistoku i istoku još pre podne sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok se posle podne i u ovim krajevima očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od -1 do 4 °S, a najviša dnevna od 4 do 10 °S.

U ponedeljak i utorak malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, a samo se u utorak uz nešto više oblačnosti slaba kiša očekuje u severnim i zapadnim krajevima zemlje.

Zatim do kraja perioda (od 03. do 07.12.) umereno do potpuno oblačno i toplije vreme. U sredu južnije od Save i Dunava mestimično sa kišom, a narednih dana tek ponegde sa slabom kišom dok se u većini mesta očekuje suvo vreme. - rhmz.

Autor: S.M.