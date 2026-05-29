ALARMANTNI PODACI IZ SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE: Od početka godine u Srbiji čak 5.366 požara na otvorenom! Vatrogasci na nogama, kazne idu i do MILION DINARA!

U Srbiji je od početka godine bilo 5.366 vanrednih događaja koji su uzrokovani požarima na otvorenom, gde je intervenisalo 14.074 vatrogasaca sa 5.905 vozila, saopšteno je danas.

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković izjavio je za Javni servis Srbije da je prošle godine u istom periodu bilo 5.566 požara. On je naveo da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan.

"Kada imamo pojačani intenzitet vetra, kao prethodnog dana, dođe do nekog nemara ili nehata građana koji spaljuju travu, nisko rastinje, biljne ostatke, pa i smeće", kazao je Milenković.

On je istakao da Zakon o zaštiti od požara predviđa rigorozne novčane kazne u visini od 10.000 dinara za fizička lica, i od 300.000 do milion dinara za pravna lica.

"Podsećamo da je zabranjeno koristiti vatru u šumi i do 200 metara od ruba šume, za šta je zaprećena novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica. Biće pojačan inspekcijski nadzor na terenu", naveo je Milenković i apelovao na građane da budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamen na otvorenom.

Autor: D.S.