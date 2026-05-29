'Kobre' su nezaustavljive, pokorile žestoko takmičenje u Ribnici! Proglašene najjače specijalne jedinice u Srbiji!

Godišnje takmičenje jedinica vojne policije i izviđačkih jedinica Vojske Srbije svečano je završeno danas u kasarni „Ribnica“ u Kraljevu dodelom pehara i medalja najuspešnijim ekipama i takmičarima.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, u konkurenciji 14 ekipa iz Vojske Srbije i po dve iz ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srbije i Republike Srpske, najbolji je tim Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Drugo mesto pripalo je ekipi Bataljona za specijalne operacije „Sokolovi“ iz 72. brigade za specijalne operacije, dok je trećeplasirani tim Žandarmerije.

Petodnevno nadmetanje je zatvorio načelnik Uprave Vojne policije general-major Milan Lazić, koji je istakao da su takmičari pokazali sve ono što krasi ljude u vojnim i policijskim uniformama - nepokolebljivu snagu, viteški duh i zajedništvo.

Rešavajući kompleksne i naporne mentalne i fizičke zadatke, takmičari su na terenu, pored odlične uigranosti i timskog duha svojih ekipa, prikazali i izvanrednu uvežbanost, vatrenu osposobljenost, taktičke veštine i snalažljivost, kao i psihofizičku izdržljivost, navodi se u saopštenju.

Oni su se u prve dve faze nadmetali u rešavanju vatrenih zadataka, pojedinačno i u sastavu patrole na posebno uređenom strelištu.

U trećoj fazi su na patrolnoj stazi dokazali svoje taktičke osposobljenosti, a zbir rezultata iz svih takmičarskih faza, nakon današnje, četvrte etape, odlučio je pobedničku ekipu.

Autor: S.M.