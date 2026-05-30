E SAD SMO SVE VIDELI! Pop 'BLAGOSLOVIO RAKIJU': Jedva ostao na nogama, hit snimak iz Srbije (VIDEO)

Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama izazvao je lavinu komentara i osmeha. Na njemu se vidi sveštenik kako izlazi iz jedne kuće i pokušava da pređe dvorište, ali mu to ne polazi baš lako za rukom.

Vidno raspoložen, a po mišljenju mnogih i pod dejstvom nešto veće količine rakije, sveštenik se teturao po dvorištu, pokušavajući da održi ravnotežu. U jednom trenutku zamalo nije oborio ženu koja mu se našla na putu, dok su prisutni sa strane kroz smeh pratili neobičnu scenu.

Dok se na snimku, koji je najverovatnije nastao u Srbiji, čuje smeh okupljenih, na društvenim mrežama ubrzo su počeli da se nižu komentari – od onih šaljivih do onih koji su stali u odbranu sveštenika.

„Ajde, nemojte da ste tako bezdušni – i on je čovek od krvi i mesa, desi se ponekad. Po meni je veći grešnik klinac koji je sve to snimio i odmah okačio na društvene mreže, da se ovde bezbožnici naslađuju“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su pažnju usmerili na odbranu sveštenika.

„Eto kakvi vernici – napili ga, a ni ruku da mu pruže i pomognu. Samo snimaju i smeju se, još bi ga dotukli komentarima“, navodi se u jednom od komentara.

Da li je u pitanju bila dobra domaćinska rakija, veselo slavlje ili samo nezgodan trenutak zabeležen kamerom, nije poznato. Jedno je sigurno – snimak je za kratko vreme postao hit na društvenim mrežama.

Autor: S.M.