POPALJENI ALARMI NA TERITORIJI ČITAVE SRBIJE: RHMZ izdao upozorenje, stiže gadno nevreme – uvode se posebne mere za najugroženija područja

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je zvanično upozorenje za teritoriju Srbije zbog grmljavinskih nepogoda koje se očekuju u periodu od 1. do 4. juna.

Prema najavi meteorologa, u prvom delu naredne sedmice očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će lokalno biti izuzetno izraženi. Na pojedinim lokacijama moguća je pojava grada, kao i veća količina padavina u kratkom vremenskom intervalu – preko 20 milimetara kiše.

Iz RHMZ-a navode da će pratiti situaciju na terenu i da će za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije.

Zbog potencijalno opasnih vremenskih pojava i rizika od lokalnih bujica, nadležne službe uvode posebne mere zaštite i pripravnosti za najugroženija područja kako bi se sprečile teže posledice. Građanima se savetuje da redovno prate najave i hitna upozorenja meteorologa.

Autor: D.S.

