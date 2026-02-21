AKTUELNO

Društvo

RHMZ izdao hitno upozorenje: Sneg stiže u ove delove Srbije, evo šta nas čeka tačno pred svitanje!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje za noć pred nama.

Očekuje nas dalji pad temperature i padavine koje će u mnogim delovima zemlje preći u sneg.

Noć pod belim pokrivačem?

Tokom večeri i noći biće oblačno i hladno. U nižim predelima mestimično se očekuje slaba kiša ili slab sneg, dok će na planinama sneg padati tokom cele noći.

U drugom delu noći na severu zemlje padavine će prestati, ali vozači treba da budu na oprezu zbog niske oblačnosti i sumaglice koja može značajno smanjiti vidljivost.

Prognoza za nedelju: Od minusa do 13 stepeni

U nedelju nas očekuje postepeno razvedravanje i toplije vreme:

Jutro: U brdsko-planinskim predelima moguć slab sneg ili kiša.

Dan: Na severozapadu Srbije i u Negotinskoj krajini očekuju se sunčani intervali.

Temperatura: Jutarnja će se kretati od -1 do 2 °C, dok će najviša dnevna dostići čak 13 stepeni.

Kada stiže stabilizacija?

Do srede će se zadržati umereno oblačno vreme sa povremenom kišom, dok nas od četvrtka očekuje prava prolećna atmosfera – biće još toplije uz duže sunčane intervale.

Autor: Dalibor Stankov

#RHMZ

#Temperatura

#Vremenska prognoza

#Zima 2026

#sneg u srbiji

#sneg večeras

#vremenska prognoza Beograd

POVEZANE VESTI

Društvo

I VEČERAS NEPOGODE SA GRMLJAVINOM, RHMZ IZDAO UPOZORENJE - Noćas osveženje stiže u ove delove zemlje, a evo šta nas čeka od sutra

Društvo

SPREMITE KIŠOBRANE! RHMZ izdao hitno upozorenje: Olujni vetrovi večeras kidaju, a evo kad tačno KIŠA PRELAZI U SNEG!

Društvo

RHMZ izdao hitno upozorenje: Nakon toplotnog talasa kreće haos! Ovog datuma stižu pljuskovi sa grmljavinom

Društvo

NEVREME STIŽE U SRBIJU: Za dva sata kreće OLUJNI VETAR i kiša, a pogodiće OVE DELOVE ZEMLJE

Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ Večeras stižu pljuskovi u ove delove Srbije, LEDENI TALAS sa snegom i olujnim vetrom trajaće danima

Društvo

RHMZ poslao hitno upozorenje! Nakon kiše i snega čeka nas ova OPASNA POJAVA