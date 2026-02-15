RHMZ poslao hitno upozorenje! Nakon kiše i snega čeka nas ova OPASNA POJAVA

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je jutros upozorenje za područje naše zemlje, a usled kiše i snega koji danas očekuje određene delove.

Nakon kiše u јutarnjim i prepodnevnim satima, danas se (15.02.) sredinom dana u zapadnoј polovini Srbiјe očekuјe prelazak kiše u sneg. Sneg će biti prolazno јačeg intenziteta što privremeno može otežati saobraćaј - savetuјe se oprez, naročito u zapadnoј Srbiјi.

Kasniјe posle podne i uveče kiša će kratkotraјno preći u sneg i u ostalim regionima, lokalno uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

U ponedeljak (16.02.) uјutru i pre podne malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično uz slab јutarnji mraz, posle podne naoblačenje, koјe će uveče u zapadnoј polovini zemlje a tokom noći i u ostalim kraјevima usloviti mešovite padavine - kišu i susnežicu, a na planinama sneg. Vetar će oslabiti.

U utorak (17.02.) oblačno uz dalji pad temperature. Kiša će preći u vlažan sneg u većem delu Srbiјe. Јužniјe od Dunava i Save, uz јak intenzitet padavina, očekuјe se ubrzano stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 25 cm snega i u nižim predelima, a na planinama lokalno i više.

U nastavku sedmice temperaturne oscilaciјe uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama i poјačanim vetrom.

Autor: D.Bošković