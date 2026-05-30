U jednom danu je izgubila i muža i ćerku! Potresna ispovest Miljane Loćkić tera suze na oči, a reči njene ćerke o stradaloj sestri KIDAJU DUŠU (VIDEO)

Život Miljane Loćkić iz Pančeva zauvek se promenio 24. marta ove godine, kada je u stravičnom požaru izgubila supruga Marka i petogodišnju ćerku Magdalenu.

Gostujući u jutarnjem programu, Miljana je kroz suze ispričala kako je obična porodična večera za samo nekoliko trenutaka prerasla u tragediju koja je njenoj porodici odnela sve.

- Taj dan je tekao normalno, on je radio, došlo je veče. Planirali smo da okupamo decu, večeramo i legnemo da spavamo. Okupala sam dve mlađe ćerke, dok je Magdalena ostala u kupatilu. Zamolila sam Marka da ode po nju, a onda je u sekundi buknuo požar - prisetila se Miljana.

Prema njenim rečima, uzrok požara bile su neispravne instalacije. U pokušaju da spase porodicu, Marko je najpre pomogao Miljani da kroz prozor iznese dve mlađe ćerke, a zatim se vratio po najstariju.

Herojski čin na kraju ga je koštao života.

- Vratio se po Magdalenu. Imao je stopostotne opekotine tela, a Magdalena je zadobila opekotine na 95 odsto tela - ispričala je Miljana. Marko je preminuo dva dana nakon požara, dok je mala Magdalena nekoliko dana vodila tešku bitku u bolnici.

Svakog dana sam odlazila kod nje i nadala se da će uspeti da pobedi. Međutim, lekari su mi rekli da organi počinju da joj otkazuju. Prvog aprila javili su mi da je preminula - rekla je neutešna majka.

Danas Miljana sama odgaja dve ćerke, Milicu i Minju, koje su u trenutku tragedije imale tri godine i godinu dana, a posebno je teško to što se srednja ćerka seća svega što se dogodilo.

Kaže mi: "Mama, Magdalena je ušla u Hitnu pomoć i nikad se nije vratila." To je trauma koju nosi sa sobom

Uprkos nezamislivom gubitku, ova hrabra žena nastavlja da radi i brine o svojoj deci.

Porodica i prijatelji pokrenuli su humanitarnu akciju kako bi Miljana i njene ćerke dobile novi dom. Pronađena je kuća u Zrenjaninu vredna 45.000 evra, a do sada je prikupljeno oko 20.000 evra.

Autor: S.M.