'BILE SU MI SVE, OSTAO SAM SAM NA SVETU' Potresna izjava Radeta iz Šapca posle pogibije žene i ćerke kida dušu

R. M., vlasnik šlep službe iz Obrenovca, koji je juče izgubio suprugu M. M. (49) i ćerku V. M. (25) u saobraćajnoj nesreći oko 14.30 sati, dok su se vraćale iz Šapca kući u Obrenovac, oglasio se nakon strašne tragedije. U suzama je više puta ponovio da je sa njihovim odlaskom izgubio razlog za život.

- Bile su mi sve. Moja ćerka koja je imala samo 24 godine i žena sa kojom sam disao jednom dušom i sa kojom sam od rane mladosti su nastradale. Ostao sam sam na svetu. Izgubio sam sve - rekao je on u potresnoj izjavi.

Stradale majka i ćerka bile su u automobilu "golf 6", kojim je upravljala ćerka i koji se sudario sa "audijem" u kojem su bili muškarac i žena. "Golf" je, prema rečima očevidaca, prešao u suprotnu traku i tada se sudario sa "audijem". U nesreći su majka i ćerka poginule na licu mesta, dok su putnici iz "audija" prevezeni u šabačku bolnicu i nisu životno ugroženi.

On tvrdi da se automobil ispred kola njegove ćerke naglo zaustavio.

- Moja ćerka je skrenula da ne bi udarila u taj iznenada zaustavljeni auto. Došlo je do sudara sa "audijem". Mojoj ćerki i ženi nije bilo pomoći, dok su putnici iz "audija" odvezeni u bolnicu - ispričao je nesrećni čovek za "Republiku".

Iako u dubokoj žalosti, neutešni čovek se brzo informisao o stanju povređenih.

- Oni su u bolnici, ali na sreću nemaju teške povrede i nisu životno ugroženi. Odmah sam se interesovao i pitao za njih - rekao je. Potvrdio je glasine da je ćerka bila pred udajom, a da joj sada sprema sahranu sa njenim nesuđenim mužem. Grca u suzama od bola i tuge.

- M.M. i ja smo imali samo nju i voleli smo je više od svega. Bila je naše sve, nada i sreća. Njen dečko se doselio kod nas i tu smo želeli da živimo zajedno, ali... Nje više nema. Ničega nema - gušeći suze rekao je sagovornik.

Najgoru vest koju je mogao da primi je dobio od policije dok je čekao da se na kapiji pojave njegova supruga i ćerka.

- Sa M.M. sam se čuo u 14.21. Pošto smo spremali roštilj, zvao sam ih da vidim gde su i kad stižu i žena mi je rekla da su završile, da su kupile šta su htele i da stižu da jedemo. Išle su da se počaste za 8. mart. Rekao sam im da kupe same, jer su to bolje znale od mene. Da uzmu šta im treba, a sada ni njima, ni meni više ništa ne treba - govori neutešni čovek dok mu rodbina i prijatelji neprestano dolaze u kuću da izjave saučešće, ali svakom od njih ponestaje reči.

Policija je došla...

- Policija je došla. To su moji prijatelji jer radim godinama kao majstor za kola, držim šlep. Poznajem mnogo ljudi i oni mene. I svima je teško da mi se obrate i svestan sam da su mi i prijatelji iz policije to teško rekli - pribran je R.M. uprkos tuzi koja ga je slomila.

Ponavlja kako je ostao bez svega u jednom trenutku.

- Naša ćerka je bila vredno, pametno i veselo dete. Od svoje 16. godine je sama otvorila svoj kozmetički salon i uporedo završavala srednju školu. A moja žena je bila divna i brižna majka i supruga koja je tragično ostala bez roditelja, brata i sestre kao mala. Nas dvoje smo zajedno prolazili kroz mnogo teških stvari u životu i snalazile su nas razne tragedije, ali smo zajedno sve prebrodili. I sad kad smo stali na noge da možemo da uživamo sa svojom ćerkom...

Uplakan, slomljen zaključuje priču obeshrabreno.

- Sad sam ostao bez njih. Džabe pare, džabe sve sad.

Autor: Marija Radić