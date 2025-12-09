Stravičan udes u Leposaviću: Mladić poginuo, četvoro povređeno – kolona duga tri kilometra! (FOTO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Mitrovica–Leposavić, život je izgubio dvadesetšestogodišnji mladić iz Leposavića V. M., dok su još četiri osobe povređene.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva vozila. Četiri osobe su lakše povređene, dok je mladić podlegao povredama u KBC Kosovska Mitrovica.

Na licu mesta nalazili su se hitna pomoć i vatrogasci, a policija je obavila uviđaj. Dodatne okolnosti nesreće biće poznate nakon istrage.

„Za sada možemo da kažemo da su dve osobe transportovane u bolnicu u Severnoj Mitrovici. Policijske ekipe su na terenu i rade na rasvetljavanju okolnosti“, izjavio je zamenik komandira za region sever Petrit Fejza.

U trenutku nezgode u automobilima je bilo ukupno šest osoba. Saobraćaj je bio zaustavljen, a formirana je kolona duga oko tri kilometra.

Autor: Dalibor Stankov