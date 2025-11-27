AKTUELNO

ŽENE BILE U KOMBIJU KOJI JE NALETEO NA VALJAK NA PUTU IRIG-RUMA Vozač teško povređen: Najnoviji detalji nesreće

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, nešto posle pet časova, dogodila na putu Irig–Ruma, poginule su četiri osobe, potvrđeno je iz policije.

Vozač kombija (61) povređen je i zbrinut u Službi hitne medicinske pomoći u Sremskoj Mitrovici. Prema prvim informacijama iz mitrovačke bolnice, zadobio je povrede u predelu abdomena i karlice.

Nezvanično saznajemo da je kombi prevozio radnike, uglavnom žene, zaposlene u obližnjoj hladnjači koja se nalazi na putu Irig–Ruma.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na kolovozu tokom izvođenja radova.

Na mestu nesreće nalaze se Hitna pomoć, policija i pripadnici Sektora za vanredne situacije. Put Irig–Ruma je trenutno zatvoren za teretna vozila, a saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

Uviđaj je u toku, a zvanične okolnosti nesreće biće saopštene nakon što nadležni završe posao na terenu.

Oglasili se iz bolnice

"U ranim jutarnjim satima u mitrovačku bolnicu dovezeno je jedno povređeno lice (muškarac 1964. godište) povređen u saobraćajnoj nezgodi, sa višestrukim telesnim povredama u predelu grudnog koša, abdomena, rebara i karlice. Urađena je kompletna dijagnostika i povređeni je smešten u Jedinicu intenzivne terapije. O daljem toku lečenja odlučiće tim lekara specijalista koji prate njegovo stanje“, saopštio je v.d. direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić.

Autor: S.M.

