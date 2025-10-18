AKTUELNO

Hronika

VOZAČ NAZVAO KOLEGU, IZGOVORIO OVU REČENICU, A ONDA SE AUTOBUS PREVRNUO! Putnik otkrio šta se događalo DVA MINUTA pre nesreće kod Sremske Mitrovice

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije ||

U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak, poginule su tri osobe.

- Pozvao je kolegu i rekao da autobus pišti kao da će prokuva. On mu je rekao da proba da upali klimu i ispusti ventil, a dva minuta kasnije - autobus je sleteo u kanal - tvrdi jedan od putnika iz autobusa koji je juče oko 14.45 sati, na putu Sremska Mitrovica-Jarak, sleteo sa puta.

U autobusu je bilo 85 putnika, dvoje je preminulo na licu mesta, jedna osoba je preminula u operacionoj sali, a u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici je zadržano 39 pacijenata. Oni koji su teže povređeni su transportovani za Beograd i Novi Sad.

Jedan putnik iz autobusa je otkrio šta se dešavalo tokom vožnje.

- Tokom vožnje, vozač je pozvao kolegu i požalio mu se. Taj kolega isto upravlja tim autobusom i on mu je dao savet koji je vozač poslušao i tada je pokrenuo autobus - tvrdi jedan od putnika.

Podsetimo, autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još nepoznatih razloga sleteo je sa puta i prevrnuo se. Vozač autobusa, D. K. (70), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. MUP je takođe istakao da je u prethodne dve godine bilo tri nadzora rada prevoznika i utvrđeno je više od 60 neispravnosti.

Autor: Iva Besarabić

#Autobus

#Hitna pomoć

#Smrt

#Sremska Mitrovica

#Tragedija

