POKRENUTA AKCIJA KOJA SPASAVA ŽIVOTE: Pomozimo hrabroj majci Miljani da obezbedi krov nad glavom za svoje dve ćerke nakon jezive tragedije u kojoj je izgubila muža i dete!

Nakon stravične tragedije koja je potresla Srbiju, kada je Miljana Loćkić iz Pančeva u stravičnom požaru izgubila supruga Marka i petogodišnju ćerku Magdalenu, pokrenuta je velika humanitarna akcija. Cilj akcije je da se ovoj hrabroj majci i njenim dvema malim ćerkama, koje su preživele pakao, obezbedi siguran krov nad glavom.

Akcija prikupljanja sredstava organizovana je u saradnji sa fondacijom "Humana srca fondacija" i trajaće sve dok se ne obezbedi dovoljno novca za trajno rešavanje stambenog pitanja Miljane i njene dece.

Do sada je prikupljen deo sredstava, ali je pomoć dobrih ljudi i dalje preko potrebna kako bi devojčice dobile sigurnost i novi dom nakon nezamislivog gubitka i trauma koje nose sa sobom.

Kako možete pomoći?

Uplatu možete izvršiti na sledeće račune fondacije sa obaveznim unosom svrhe uplate:

Dinarski račun (Poštanska štedionica): 200-3474070101033-94

Svrha uplate (OBAVEZNO NAPISATI): Za Miljanu Loćkić

Korisnik: "Humana srca fondacija"

Pomoć iz inostranstva (Devizni račun)

Za sve ljude iz dijaspore i inostranstva koji žele da se priključe ovoj velikoj akciji, uplata se može izvršiti na devizni račun:

IBAN: RS35295000000010760128

Svrha uplate (OBAVEZNO): Za Miljanu Loćkić

Svaka uplata, bez obzira na iznos, korak je bliže ka novom početku za ovu porodicu koja je u jednom danu izgubila sve. Budimo humani!

Autor: D.S.