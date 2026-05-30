AKTUELNO

Društvo

MUP Srbije: Održan tradicionalni defile pripadnika MUP-a u Knez Mihajlovoj ulici (FOTO)

Izvor: Tanjug, Foto: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

Orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova, konjanici Policijske brigade i pripadnici različitih organizacionih jedinica Ministarstva danas, u sklopu obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, tradicionalno su svečano prodefilovali Knez Mihailovom ulicom do Kalemegdana.

Uz zvuke marševa: Milana Obrenovića, Jakova Nenadovića, generala Terzića, Kraljeva garda i Aleksandar, naši konjanici, ali i pripadnici Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprave kriminalističke policije, Uprave policije, saobraćajne i granične policije, kao i vatrogasci, pozdravili su građane.

Foto: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.

Foto: TANJUG/nenad lukač

Autor: A.A.

#Knez Mihajlova

#defile

#mup srbije

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK SUTRA SA PRIPADNICIMA MUP-A: Aleksandar Vučić na svečanoj akademiji povodom Dana policije u Palati Srbija!

Politika

Vučić na centralnoj svečanosti! Predsednik prisustvuje obeležavaju Dana MUP-a i Dana policije

Politika

DANAS JE DAN MUP-A I DAN POLICIJE: Predsednik Vučić prisustvuje svečanoj akademiji

Politika

Aleksandar Vulin prisustvovao centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana MUP-a Srbije

Politika

Vučić sutra na centralnoj svečanosti: Predsednik prisustvuje obeležavaju Dana MUP-a i Dana policije!

Politika

VUČIĆ SUTRA NA SVEČANOSTI U PALATI 'SRBIJA': Prisustvovaće obeležavanju Dana MUP i Dana policije