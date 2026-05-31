OVAKVOG SLAVLJENIKA JOŠ NISTE VIDELI! Željko Mitrović umesto da prima poklone, podelio stotine paketića deci iz Zvečanske: Ovo je naš zajednički dan! (FOTO/VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, proslavio je svoj rođendan danas u Teatru Odeon na potpuno nesvakidašnji i duboko emotivan način.

Iako je Željko Mitrović bio slavljenik, Željko je odlučio da promeni pravila – umesto da prima poklone, on je bio taj koji je darovao druge. Tradicionalno, već više od 21 godine, svoj rođendan provodi sa decom bez roditeljskog staranja iz Zavoda u Zvečanskoj, a ove godine za oko 300–400 mališana priređen je spektakl za pamćenje.

Sva prisutna deca dobila su bogate rođendanske poklone koje im je slavljenik lično podelio, a Željko je tom prilikom saopštio i prelepe vesti – donaciju koja će deci obezbediti duplo veći novogodišnji džeparac od ove godine.

"Ja mislim da ovo znači i meni i njima zato što meni lično nije moguće da svima njima čestitam rođendan pa sam njihov rođendan priredio u jedan naš zajednički", rekao je Mitrović na samom početku.

Čestitke su samo pljuštale sa svih strana, a deca su uz velike osmehe uzvraćala najlepše želje Željku Mitroviću, koji je ovaj dan njima učinio bezbrižnim i radosnim. Pored poklona, Teatar Odeon je za goste priredio i specijalni scenski program, nakon kojeg je organizovana velika žurka.

"Ja mislim da sam im bar malo ulepšao dan, svaki trenutak u mladosti i detinjstvu koji se učini da bude bolji i srećniji utiče na stvaranje buduće ličnosti", istakao je Mitrović i dodao:

"Ja lično mislim da svaki ovaj trenutak, i kada ih vodimo na more i kada ih vodimo na zimovanje i kada im pripremao školsku godinu pa nosimo pribore i novogodišnja žurka koja je tradicionalna i ovaj zajednički rođendan, malo ulepša njihovo detinjstvo. Verujem da institucije koje se njime bave jako dobro vode računa o njima, evo tu je Zoki koji je na čelu Zvečanske, ceo njegov tim i svi vaspitači su stvarno genijalni jer nije uvek lako o njima brinuti jer su to deca koja u većem procentu ušla u pubertet, ali Zoki se jako dobro nosi sa tim. Imamo o doktorante, sećam se pre 15 godina su bili mali, a sada su evo već postali i dokotori nauka."

Zoran Milačić: Željkov primer pokreće i druge humane ljude

Zoran Milačić, direktor Zavoda za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska", izrazio je duboku zahvalnost u ime cele ustanove i naglasio koliko ovakav neprekidni angažman i lično prisustvo vlasnika Pink Media Grupe znače štićenicima.

"Ova saradnja traje više od 21 godine. Od izuzetnog je značaja za sve nas i decu što oni mogu da vide to da neko brine o njima, Željko i kompanija Pink nas uvek podržavaju i tokom godine imamo niz aktivninosti", rekao je Milačić.

Direktor Zvečanske je posebno podvukao da ovakve akcije imaju širi društveni odjek i da motivišu i druge privrednike u Srbiji.

"Polako se otvaraju vrata i mnogi ljudi shvataju koliko deci znači ovakav vid podrške deci bez roditeljskog staranja, ne samo materijalni već da učestvuju u njihovim životima i životnoj priči", dodao je Milačić, napominjući da su po ugledu na Željka počele da se javljaju i neke druge kompanije sa željom da pomognu.

Tokom svečanosti u Odeonu, Željko Mitrović je pohvalio i značajnu sistemsku podršku resornog ministarstva, a posebnu zahvalnost i pozdrav uputio je ministarki Milici Đurđević Stamenkovski.

Podsetimo, Mitrović godinama unazad kroz različite humanitarne akcije svesrdno pomaže deci iz Zvečanske i drugih domova širom Srbije – od obezbeđivanja kompletnog pribora za školsku godinu, preko organizovanja letovanja i zimovanja, pa sve do tradicionalnih novogodišnjih proslava. Današnjim gestom, gde je sopstveni rođendan pretvorio u dan darivanja mališana, još jednom je pokazao da empatija i emocionalna podrška nemaju alternativu.

Autor: D.S.

