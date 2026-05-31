Čudo u manastiru Tumane! Majka u suzama, ne može da veruje šta joj se desilo (VIDEO)

Latina Šućur iz Bijeljine, zajedno sa svojom ćerkom Anom, doživela je pravo čudo u manastiru Tumane, nakon što je devojčica uspela da prevaziđe problem sa govorom. Na Fejsbuk stranici "Manastir Tumane" osvanula je ispovest ove majke, koja kaže da je zahvalna Bogu što je ćerku odmah odvela upravo u Tumane.

- Ja sam Latina Šućur, moja ćerka nije pričala tri godine. Hvala dragom Bogu sada priča. Išli smo i logopedima, ne potcenjujem struku, ali ipak sam imala želju da je dovedem ovde u manastir Tumane - priča majka.

Ona dodaje da su molitve Svetog Zosima i Jakova pozitivno uticale na njihov problem, te je Latina nakon nekoliko dana, odmah nakon što je ćerku dovela iz vrtića, shvatila da konačno govori.

- Zahvaljujući molitvama Svetog Zosima i Jakova, moja Ana sada priča, i verujem da su naše želje uslišene ovde. Mi kada smo se vratili kući za Bjeljinu, kada sam otišla po moju Anu u vrtić - ona je pričala, pričala je i u vrtiću. Verujem da su naše molitve uslišene. Ne znam šta da vam kažem, verujem da čuda postoje i evo već treći put dolazim ovde u Tumane - kaže Anina majka.

Podsetimo, nedavno je i Jevrem Stanić iz Kisača, koji je godinama nosio naočare zbog dioptrije, svedočio da je nakon molitve kod svetitelja i umivanja vodom sa izvora Svetog Zosima, potpuno je izlečio vid.

Autor: A.A.