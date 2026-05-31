Oglasila se SPC! Kada čujete ovu brojku, bićete šokirani

Od Spasovdana do večeras Čudesnom pojasu presvete bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Kako su naveli, Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.

- Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu presvete bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga - navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do večeras u 20:35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika.

Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

Autor: A.A.