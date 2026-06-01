Grci uvode novu organizaciju rada na granicama zbog velikih gužvi

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio je danas da su od grčkih vlasti dobili uverenja da će biti uspostavljena nova organizacija rada na graničnom prelazu Evzoni.

"Očekujemo da budu otvorene dve, pa čak i tri kolone za turističke autobuse, što bi u velikoj meri sprečilo ovako duga čekanja", rekao je on za RTS.

Dodao je da su velike gužve tokom vikenda bile očekivane zbog verskog praznika i povećanog broja putnika koji su krenuli ka grčkim letovalištima.

"Imali smo problem da je početkom vikenda operativni sistem na graničnim prelazima u nekoliko navrata pao usled nestanka struje, tako da su se stvorile mnogo veće gužve nego što je bilo očekivano", rekao je Seničić. Prema njegovim rečima, dodatni problem predstavljala je organizacija rada na samom prelazu.

"Loša reakcija na samoj granici dovela je do toga da smo imali samo jednu kolonu za autobuse i dve kolone za ulazak automobila. Situacija se već narednog dana popravila. Turistički autobusi su prolazili posle čekanja ne dužeg od jednog do jednog i po sata. Dakle, ipak se reagovalo", istakao je Seničić.

On je naglasio da su turističke agencije pokušale da raspodele polaske kako bi izbegle gužve, ali da na to ne mogu presudno da utiču.

"Potrudili smo se da polasci ne budu u isto vreme, ali je saobraćaj nepredvidiv i to je jako teško organizovati", rekao je Seničić.

Gužve na Evzoniju postojale i pre uvođenja novog sistema

"Nijedna letnja sezona nije prošla bez čekanja od dva ili tri sata u udarnim terminima", rekao je Seničić.

Za one koji putuju sopstvenim automobilom, on preporučuje korišćenje alternativnih graničnih prelaza, poput Dojrana i Medžitlije.

"Treba savetovati ljude da se preusmere na druge alternativne prelaze, gde su i proteklog vikenda bile daleko manje gužve i nije se čekalo duže od pola sata ili četrdesetak minuta", ističe Seničić.

Dodaje da će tokom jula i avgusta najvažnije biti da organizacija na granici funkcioniše bez zastoja. "Mnogo je važnije da imamo otvoren maksimalan broj traka u svakom trenutku nego da se oslanjamo isključivo na suspenziju sistema", ocenjuje Seničić. Prema njegovim rečima, najveće gužve tradicionalno se stvaraju između šest ujutru i tri popodne.

"Iz iskustva prethodnih godina, tokom noći ili u popodnevnim časovima su daleko manje gužve nego tokom dana", naglasio je Seničić.

Autor: S.M.