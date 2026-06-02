AMSS IZDAO HITNO UPOZORENJE ZA VOZAČE! Pljuskovi prave haos na putevima, preti opasnost od ODRONA – na ovim mestima je vidljivost smanjena!

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava sve vozače da i danas moraju da računaju na povremene pljuskove i mestimično mokre kolovoze širom zemlje. Poseban oprez savetuje se na putevima koji se prostiru pored reka i u kotlinama, gde jutarnja i večernja magla, kao i sumaglica, mogu drastično da otežaju vidljivost i smanje bezbednost u saobraćaju.

Iz AMSS-a upućuju hitan apel vozačima da voze maksimalno oprezno kroz useke i klisure, jer u periodu ovako nestabilnih vremenskih prilika uvek postoji povećana opasnost od iznenadnih odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Prohodnost na naplatnim rampama

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji trenutno nema nikakvih zadržavanja vozila, a saobraćaj se na svim glavnim pravcima odvija umerenim intenzitetom.

Stanje na granicama: Putnički terminali slobodni, kamioni čekaju i do 6 sati!

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila i prolazi se bez čekanja.

Sa druge strane, na teretnim terminalima (TMV) na izlazu iz Srbije zabeležen je ozbiljan zastoj, pa teretnjaci na pojedinim prelazima čekaju i do šest sati:

- Batrovci, Šid, Bačka Palanka i Bezdan: teretna vozila na izlazu čekaju po 360 minuta (6 sati).

- Gradina: zadržavanje za teretnjake iznosi 120 minuta (2 sata).

- Kelebija: kamioni na izlazu čekaju 60 minuta (1 sat).

Na ostalim graničnim prelazima u zemlji trenutno nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.

Autor: D.S.