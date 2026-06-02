ŠVEDSKI KAPITAL STIŽE U SRBIJU! Ambasadorka Samelin poručila iz Beograda: Evropski put vas čini atraktivnim za investicije!

Investicioni forum pod nazivom "Srbija kao destinacija za švedski kapital" održan je danas u Beogradu, okupivši vodeće privrednike, predstavnike ključnih institucija i pravne stručnjake iz Švedske i Srbije.

Kako se navodi u saopštenju organizatora, ovaj značajan skup organizovan je sa jasnim ciljem – unapređenje ekonomsko-pravnog okvira i mapiranje novih sektorskih mogućnosti za privlačenje švedskih investicija na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

Šta je Šveđanima najvažnije za ulaganje?

Skup je zvanično otvorila ambasadorka Švedske u Srbiji Šarlot Samelin. Ona je u svom obraćanju posebno istakla važnost transparentnosti, pravne sigurnosti i vladavine prava prilikom donošenja odluka o stranim direktnim investicijama na Zapadnom Balkanu.

„Kontinuirani proces usklađivanja sa standardima EU u oblastima kao što su javne nabavke i trgovina igra ključnu ulogu u uspostavljanju fer konkurencije i pruža mogućnost kompanijama da građanima Srbije ponude najbolje moguće proizvode i usluge po konkurentnim cenama. Takvo usklađivanje podržava i dugoročni plan Srbije da se integriše u jedinstveno tržište EU“, poručila je Samelin.

Pokrenuti pregovori o novom investicionom sporazumu

Tokom panel diskusije koja je bila posvećena regulatornom okviru za strane direktne investicije, načelnica Odeljenja za međunarodne sporazume i kontrolu izvoza u Ministarstvu trgovine Jasnika Roskić otkrila je ekskluzivnu informaciju. Prema njenim rečima, juče su u Beogradu otpočeli veoma produktivni razgovori o obnavljanju postojećeg investicionog sporazuma između Srbije i Švedske.

Roskić je ovu odluku ocenila kao potez od obostrane koristi za obe zemlje, koji će modernizovati i značajno unaprediti pravni okvir za sve buduće investitore.

Srbija na trećem mestu u konkurenciji zemalja kandidata

Jedan od primarnih fokusa foruma bile su i praktične mogućnosti za švedski kapital u novom investicionom ciklusu, sa posebnim osvrtom na geopolitičku poziciju Srbije.

Direktorka za EU politiku Konfederacije švedskih preduzeća Asis Ahuja predstavila je rezultate najnovijeg istraživanja o korelaciji između proširenja EU i ekonomskog rasta. Podaci pokazuju da je, u konkurenciji zemalja kandidata, Srbija na visokom trećem mestu po atraktivnosti za švedske kompanije, odmah nakon Turske i Ukrajine.

Pravni savetnik u Nacionalnom odboru za trgovinu Švedske Hanes Lenk nadovezao se na ovo, naglasivši da je geopolitički kontekst jedan od ključnih faktora pri opredeljivanju stranih direktnih investicija i da je upravo stabilan put Srbije ka članstvu u EU ono što je čini privlačnom za strane investitore.

Podsetimo, ovaj forum su zajednički organizovali Nordijska poslovna alijansa i Ambasada Švedske, u partnerstvu sa advokatskom kancelarijom Nikčević & Kapor.

Autor: D.S.