Vučić se obratio iz Davosa: Moramo da sačuvamo mir, ali i brzorastuću ekonomiju! Već smo počeli da radimo na planu za period do 2030. godine

Svetski ekonomski forum u Davosu okupio je vodeće lidere iz vlasti, biznisa i civilnog društva.

- Imali smo nekoliko razgovora s važnim ljudima, ali što je važno slušali smo izlaganja švajcarskog predsednika i Fon der Lajen, kineskog predstavnika - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji zajedno sa brojnim svetskim liderima učestvuje u forumu

- Znate da ne mogu da govorim o tome do sutra u 15 sati ali obećali smo leteći taksi za Ekspo, pa ćemo to finalizovati sutra, dodao je Vučić i rekao kad je reč o govoru Ursule fon der Lajen da je zapisivao sve važne stvari odnosno od vitalne važnosti za Srbiju.

Ono što je za mene danas bilo najvažnije je govor Ursule fon der Lajen. Odgovor sledi sutra od Donalda Trampa. Želim da dam svoju analizu. O njenom govoru sam stigao da razgovaram sa Brenerom. Šta je Ursula želela da naglasi? Takozvani politički razvod Amerike i Unije je trajan, dva puta je ponovila. Iskoristila je tri reči kada je govorila o sankcijama, koje je nazvala velikom greškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti ujedinjeni

- Sankcije SAD - tarife nazvala je najvećom greeškom i rekla da će njihov odgovor biti nepokolebljiv a da će EU u tom odgovoru biti jedinstvena, dodao je Vučić koji je prethodno rekao da će uskoro govoriti i predsednik Francuske Makron i nemački kancelar Merc što će Vučić, kako je rekao, slušati. Govorila je o energetici i odbrambenoj industriji.Šta su posledice za nas

- Očekujem snažan govor predsednika Trampa i očekujem prelivajući efekat na sve nas kad je reč o toj igri sa carinama, rekao je Vučić.

Ocenio je da igra carinama i donošenja odluka na dnevnom nivou, nije dobra, o čemu je govoro i kineski zamenik premijera.

- Mi polako ali sigurno ulazimo u dnevno donošenje odluka - naveo je Vučić.

- Moramo da vidimo kako dalje i sa Evropom i sa Amerikom, mnogo problema, mnogo teških stvari, da vidimo kako dalje energetiku da razvijamo, mnogo problema, svet ide u ludom smeru! Moramo da sačuvamo mir ali i brzorastuću ekonomiju, već smo počeli da spremamo plan - Srbija 2035, ali o tome moramo da razgovaramo s narodom i svim političkim akterima jer svet ne ide u dobrom smeru a to ste mogli da čujete i ovde... i zabrinutost u Švajcarskoj...

- Ako sve sa Arčerom ovde završimo, imaćemo dobre i važne vesti zato uvek nosim svoje blokče, svoju svesku jer su moji utisci ti,ali morem opet da pročitam...

Ovde je ludnica zbog Trampa

- Ovde je ludnica zbog Trampa, jutros smo putovali sat i po 15 kilometara, treba sutra da krenem u 5 jer hoću da da čujem njegov govor da se vidim s njegovim ljudima...

Vučić se dotakao i zahteva blokadera o proveri imovine pa je rekao: evo da vidimo šta imam ja, a šta imaju oni, a onda je dodao da je onda maca pojela jezik i da su se ućutali.

- Važno je da smo ovde da se vidimo sa njima i da razgovaramo s njima, pričao sam i s Kristin Lagard, doći će nam u martu u Srbiju. Verujem da ću dobiti i zvaničan poziv za veliku i važnu posetu Kini, dodao je Vučić.

Rekao je da ne veruje da će biti vojne intervencije Amerike kad je reč o Grenlandu.

Autor: S.M.