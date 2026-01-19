Danas počinje Svetski ekonomski forum u Davosu, učestvuje i Vučić

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počinje danas i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupiće svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da kroz dijalog odgovore na ključne globalne izazove i utvrde prioritete za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine biće gotovo 400 visokih političkih zvaničnika uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

Forum će neformalno početi koncertom za učesnike u 18 časova i skupom, od 18.30 časova, pod nazivom "Otvoreni forum: Kakvu 2050. godinu želimo?" (Open Forum: Which 2050 Do We Want?).



Na koncertu će nastupiti višestruki dobitnik Grammy nagrade Džon Batist, poznati francuski violinista Renaud Capuçon, kao i "Mahler Chamber Orchestra".

Kako prenose svetski mediji, važan gost u Davosu će biti američki predsednik Donald Tramp, koji je od svog povratka na vlast u januaru 2025. sproveo niz mera koji su uzdrmali temelje svetske ekonomije.

Nemački kancelar Fridrih Merc, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i potpredsednik premijera Kine, ali i mnogi drugi političari će takođe učestvovati na Forumu.

Događaju će prisustvovati generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, generalna direktorka Svetske trgovinske organizacije Ngozi Okondžo-Iveala, predsednik Grupacije Svetske banke Ažaj Banga, kao i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.



Više od 200 panela na Svetskom ekonomskom forumu će se prenositi uživo širom sveta, poručuju organizatori.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlade, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

"Ovogodišnji program nadovezuje se na to nasleđe, oblikovano tekućim radom Foruma i najnovijim globalnim dešavanjima i revolucionarnim inovacijama", navodi se u saopštenju.

Organizatori dodaju da Davos 2026 predstavlja neutralnu platformu za razmenu stavova i traženje rešenja za zajedničke globalne izazove, od usporavanja rasta i fragmentacije trgovine do bezbednosti, klimatskih promena i ubrzanog razvoja veštačke inteligencije.



Program je osmišljen da podstakne ideje, iznese dugoročna rešenja za međusobno povezane izazove i otvori nove mogućnosti za rast, otpornost i uticaj, a nadovezuje na višedecenijsku ulogu Foruma kao mesta gde se susreću ključni globalni akteri.

Poseban naglasak stavljen je na geopolitiku i ekonomski rast, uz rasprave o tome kako obnoviti međunarodnu saradnju u uslovima narušenih savezništava i promenjenih bezbednosnih paradigmi.

Učesnici će razmatrati i nove modele globalne saradnje koji bi mogli da otvore prostor za stabilniji i inkluzivniji rast.

Tehnološke teme, posebno generativna veštačka inteligencija, zauzimaju centralno mesto u agendi, a lideri iz javnog i privatnog sektora razgovaraće o odgovornoj primeni novih tehnologija, njihovom uticaju na produktivnost i konkurentnost, ali i o posledicama po tržište rada i društvo u celini.



Forum će se baviti i "ljudskom dimenzijom" ekonomskih transformacija, uključujući ulaganja u veštine, obrazovanje i otpornost radne snage.

Rasprave će obuhvatiti i pitanje rasta unutar planetarnih granica, sa fokusom na energetsku bezbednost, zaštitu prirode i upravljanje vodnim resursima, navodi se na veb stranici Foruma.

