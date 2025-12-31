SVETSKI EKONOMSKI FORUM NAJAVIO VUČIĆEVO UČEŠĆE: Predsednik Srbije u januaru u Davosu

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) biće održan od 19. do 23. januara u Davosu i okupiće svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice. Na ovom značajnom događaju najavljeno prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma će, kako su objavili organizatori na društvenim mrežama, učestvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovogodišnji skup održava se pod sloganom "Duh dijaloga" (A Spirit of Dialogue), a program će biti organizovan oko pet centralnih tema koje su formulisana kao otvorena pitanja, poručili su organizatori.

Prva tema otvara pitanja saradnje u svetu koji je sve više podeljen sukobima i različitim interesima.

"Pojačana konkurencija velikih sila, promenljive alijanse i rastuća polarizacija društava menjaju globalne odnose i slabe poverenje među akterima. U takvom okruženju, geopolitika i geoekonomija sve snažnije utiču na odluke vlada i kompanija, dok se bezbednosne, trgovinske i regulatorne pretpostavke dovode u pitanje. Forum će se baviti načinima kako države, privreda i civilno društvo mogu da unaprede saradnju i pronađu zajednička rešenja u uslovima povećane neizvesnosti", navode organizatori.

Pored toga, učesnici će pokušati i da zajednički pronađu odgovor na pitanje kako pokrenuti nove izvore ekonomskog rasta, sa akcentom na inovacije i produktivnost.

Kako se navodi, treća tematska celina na Forumu će biti mogućnost investicija u ljude i otpornost radne snage.

"Brze tehnološke promene, pre svega razvoj veštačke inteligencije, dovešće do toga da se značajan deo postojećih radnih mesta promeni u narednih nekoliko godina. Zbog toga će ulaganje u prekvalifikaciju i dodatno obrazovanje radnika biti ključno za očuvanje konkurentnosti ekonomija. Istovremeno, forum će razmatrati i izazove u oblasti zdravstva, imajući u vidu da veliki deo svetske populacije i dalje nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama", navodi se na sajtu WEF-a.

Četvrtu tematsku celinu predstavlja odgovorni razboj inovacija i modernih tehnologija u savremenom svetu.

"Ključni izazov biće kako ove tehnologije primeniti na odgovoran način, uz adekvatno upravljanje rizicima, ali i kako obezbediti investicije i infrastrukturu neophodne za energetsku tranziciju i digitalnu transformaciju", dodaju organizatori Foruma.

U Davosu će se takođe raspravljati o prelasku na održive, cirkularne i inkluzivne modele proizvodnje i potrošnje, uz poruku da ekonomski rast i zaštita životne sredine nisu nužno suprotstavljeni ciljevi, već međusobno zavisni elementi dugoročne stabilnosti.

Napominje se da klimatske promene i gubitak biodiverziteta sve snažnije utiču na infrastrukturu, poljoprivredu i prirodne ekosisteme, a takođe stvaraju i ekonomske rizike.

Autor: Pink.rs