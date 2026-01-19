DANAS POČINJE DAVOS: Tramp, Vučić i svetska politička i biznis elita na Svetskom ekonomskom forumu!

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počinje danas i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupiće svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da kroz dijalog odgovore na ključne globalne izazove i utvrde prioritete za naredni period.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na Svetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i rešavanja važnih stvari za našu zemlju.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine biće gotovo 400 visokih političkih zvaničnika uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

Forum će neformalno početi koncertom za učesnike u 18 časova i skupom, od 18.30 časova, pod nazivom "Otvoreni forum: Kakvu 2050. godinu želimo?" (Open Forum: Which 2050 Do We Want?).



Na koncertu će nastupiti višestruki dobitnik Grammy nagrade Džon Batist, poznati francuski violinista Renaud Capuçon, kao i "Mahler Chamber Orchestra".

"U Davosu će prvi put biti i američki predsednik i kineski potpredsednik, i nemački kancelar, i francuski predsednik. Davos je toliko malo mesto, idealno mesto da se sretnete sa mnogo ljudi, jer bi vam za to bilo potrebno šest meseci da ih sve obiđete. Bukvalno idealno mesto za te kratke susrete u kojima možete ključne stvari da raspravite i da razgovarate sa mnogim svetskim liderima, ekonomskim liderima, biznis liderima... Od (direktorka MMF) Kristaline Georgijeve, (predsednice EBRD Odil) Reno-Baso, do svih drugih. Dakle, sa mnogo ljudi možete da se sastanete, mnogo važnih stvari za našu zemlju da rešite", rekao je Vučić na pitanje da li će u Davosu razgovarati o NIS-u i koje će sve teme na skupu biti razmatrane.

Autor: D.Bošković