NAJJAČI SA NAJJAČIMA! Uz Trampa, Makrona i Merca – Aleksandar Vučić JEDINI lider iz regiona u zvaničnoj najavi Davosa 2026!

Uz Trampa, Makrona, Merca i ostale svetske lidere, iz našeg regiona u zvaničnoj najavi ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma – samo jedno ime: predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Svetski ekonomski forum, koji će se od 19. do 23. januara 2026. godine održati u Davosu, okupiće rekordan broj najuticajnijih svetskih lidera, a u zvaničnoj najavi ovog događaja, među imenima poput Donalda Trampa, Emanuela Makrona, Fridriha Merca i Ursule fon der Lajen, iz našeg regiona navedeno je samo jedno ime – predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema zvaničnom saopštenju Svetskog ekonomskog foruma, ovogodišnji skup, koji se održava pod sloganom „Duh dijaloga“, okupiće gotovo 3.000 učesnika iz više od 130 zemalja sveta. Posebnu pažnju privlači podatak da će u Davosu učestvovati oko 400 najviših političkih lidera, uključujući blizu 65 šefova država i vlada, među kojima je i šest lidera zemalja G7.

Upravo u toj elitnoj grupi svetskih lidera, predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao se rame uz rame sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, kao i drugim ključnim akterima globalne politike, što predstavlja snažno priznanje međunarodnog ugleda Srbije.

Organizatori foruma ističu da se ovogodišnji skup održava u trenutku jedne od najkompleksnijih geopolitičkih situacija u poslednjim decenijama, obeležene ubrzanim tehnološkim promenama i rastućim globalnim podelama. Upravo zato, Davos 2026 biće centralno mesto za otvoreni dijalog između političkih lidera, privrede i civilnog društva, sa ciljem pronalaženja rešenja za ključne izazove današnjice.

Učešće predsednika Vučića na ovom skupu dodatno potvrđuje poziciju Srbije kao relevantnog i pouzdanog sagovornika na međunarodnoj sceni, ali i njen značaj u razgovorima o ekonomskom razvoju, stabilnosti regiona i globalnim izazovima.

Svetski ekonomski forum u Davosu tradicionalno predstavlja jedno od najuticajnijih mesta susreta globalnih lidera, a činjenica da se ime predsednika Srbije nalazi među najistaknutijim imenima svetske politike još jednom potvrđuje rastući značaj Srbije u međunarodnim okvirima.

