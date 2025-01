VUČIĆ SE OBRATIO IZ DAVOSA: Tramp je preuzeo na sebe istorijsku ulogu - Zastavljanje rata Rusije i Ukrajine, ali mislim da mu neće biti lako

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovogodišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davos, koji se održava od danas do 24. januara.

Vučić će u Davosu imati niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, a programom posete planirani su i brojni susreti sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija, kao i sa predstavnicima zemalja koje će učestvovati na izložbi EKSPO 2027.

Predsednik je nakon brojnih sastanaka govorio za medije.

- Imao sam danas važne sastanke. Kinezi su dosta razvili te leteće automobile i mi ćemo do sredine 2026. godine da sredimo, jer je to važno i zbog mladih ljudi - rekao je Vučić.

Izjavio je potom saučešće porodicama stradalih u požaru u staračkom domu u Barajevu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas imao veliki broj razgovora.

O Donaldu Trampu

- Ne mogu više da govorim kao analitičar, Tramp je predsednik od danas. Njegovu vladavinu će da okarakterišu ti stvari. Boriće se protiv duboke države, uštedeće novac za borbu protiv migracija, energetiku... Zna da je energetika ta koja će da vodi svet. I mi to znamo, ali smo isuviše mali. Hrana, energetika i voda. Hoćemo li uspeti da uhvatimo taj ritam koji nameću SAD i Kina je teško. Ja sam razgovarao sa nekima od njegovih najbližih ljudi i srodnika, i ono što se meni čini je da je govrio o Kanadi. Ona ima najveći suficit u odnosu na SAD, a onda Kina. Kina treba i Masku i Americi. Bez obzira na sve, moraće da naprave neki dogovor, i to će biti. Gledaće da minimalizuje značaj evropske komisije... Ne mogu da kažem da sam zato srećam... Onda će da gleda pojedinačne suficite i ostalo... - rekao je Vučić.

Tramp posmatra stvari racionalno i realno, dodao je predsednik Srbije.

- U ovom trenutku nije lako vršiti pritisak na Rusiju... Ona je sada jača na polju. Nisu te osluke lake. I uvek je držanje pod punom konrolom Bliski istok... Imamo tu i jevrejsku podršku. To su glavne stvari kako ih ja vidim.. Ja ne mogu to dan posle, trebaće mi dani da sve sagledam, pa ću reći. Ovo je jedan od istorijskih dana, ne mislim da se Tramp šali oko Grenlanda - dodao je Vučić potom.

Veliki javni skup u Jagodini u petak

- Za jednu pristojnu, modernu Srbiju budućnosti moraćemo da imamo ciljeve Srbije posle 2027. godine. To nam je 670 evra prosečna penzija, novo lice Srbije, naučno tehnološki partevi, pruge, putevi, stadioni, bolnice... Neko mora sada da počne da razmatra i u ontekstu geopolitičkih promena. I to moraju odgovorni ljudi... Moramo da gledamo kako da sve sačuvamo. Verujem da će sve to naići na veliki odjek, ljude pozivam na skup, i onda ću ja ići na manje skupove, da čujem njih - rekao je predsednik.

O početku drugog polugodišta u školama

- Dakle, ja mislim da je važne da ljudi u Srbiji znaju, 77 odsto škola je radilo normalno, a imali smo podelu u ostatku. Neki su radili prva dva sata, a onda nisu, i obrnuto. Takvih je bilo pola, a ovih je bilo pola. Po 10, 11 odsto je to bilo raspoređeno. Sutra će biti veći procenat onih koji rade... Nema tu pardona, država će da radi svoj posao, niko ne sme da se igra sa sudbinom dece - dodao je Vučić.

Vučić je potom istakao da ništa nije važno, jer će država nastaviti da radi svoj posao, i to, kako kaže, polako ide u normalu.

Komentar Jove Bakića

- Ja kažem, biće i hapšenja...I u glavnom odboru SNS, SPS-a ali i kod njih. Kod svih će da bude, u skladu sa zakonom. Kod svih će da bude. Svratiće Marica kod svih, i kod Ivice i ostalih. Ja sam odavno gotov, odavno sam mrtav, ubijen, bačen sa terase. Ali i dalje protiv mrtvaca ne smeju na referendum... Možda ljudi u Jagodini ne misle tako, videćemo, slušaćemo narod - rekao je Vučić komentarišući komentar da je "gotov".

Autor: Dubravka Bošković