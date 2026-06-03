Kolone na Evzoniju! Reka srpskih autobusa začepila ulaz u Grčku, a evo ko prolazi za samo 2 minuta!

Reka srpskih autobusa jutros je začepila Evzoni na ulazu u Grčku iz S. Makedonije zbog agencijskih tura, dok automobili prolaze za rekordna dva minuta.

Turistička sezona u Grčkoj zvanično je eksplodirala početkom juna, a prve prave letnje gužve osetili su putnici u autobusima. Hiljade srpskih turista koji su preko turističkih agencija krenuli na more, dočekale su velike kolone na samom ulazu u Grčku.

Kako javljaju članovi popularne grupe Grčka Info, a što potvrđuju i snimci koju je zabeležio Milan Grujić, na graničnom prelazu Evzoni (između Severne Makedonije i Grčke) stvorene su ogromne gužve u traci namenjenoj za autobuse. Sezonski polasci agencija iz Srbije napunili su granične terminale već u ranim jutarnjim satima.

Prema svedočenjima sa terena, situacija je potpuno polarizovana u zavisnosti od toga kojim prevoznim sredstvom putujete. Jedan od naših turista poslao je jasnu poruku koja najbolje opisuje trenutno stanje.

- Evzoni, grčka strana – nema nikog, slikanje, za dva minuta prolazak! Sa makedonske strane ka Grčkoj nema kola, ali autobusi ne mogu da se prebroje! - javljaju putnici sa lica mesta za Informer.

Srpski autobusi u kolonama: "Prosek 10 minuta po busu"

Nepregledan niz turističkih autobusa na samom prelazu, među kojima su i prevoznici koji prevoze srpske turiste. Naši ljudi sa lica mesta javljaju da je u jednom trenutku u koloni stajalo više od 20 autobusa.

Iako granične službe rade punim kapacitetom, procedura provere dokumenata za pun autobus putnika zahteva vreme.

- Prosek je oko 10 minuta zadržavanja po jednom autobusu - navodi se u objavi naših turista.

Kada se ta računica primeni na kolonu od dvadesetak i više vozila, postaje jasno da srpski turisti koji putuju agencijskim autobusima moraju da računaju na čekanje od najmanje dva do tri sata na samoj granici, i to u ranim jutarnjim satima kada većina tura stiže na Evzoni.

Za automobile "pista"

Potpuno drugačija, idealna slika važi za sve one koji su se put Egejskog ili Jonskog mora uputili sopstvenim automobilima. U trakama za putnička vozila jutros je vladala prava pustoš.

Vozači automobila prolaze bez ikakvog čekanja – granična procedura se svodi samo na kratak uvid u dokumente (takozvano "slikanje") i prolazak traje rekordna dva minuta.

Savet za srpske turiste koji tek kreću na put

Ako putujete autobusom: Spremite osveženje, hranu i strpljenje. Agencijski autobusi iz Srbije najčešće kreću u popodnevnim i večernjim satima, što znači da na Evzoni stižu u slično vreme – između 4 i 8 sati ujutru. Upravo tada se stvaraju najveći čepovi.

Trenutno nema potrebe da koristite alternativne prelaze poput Dojrana ili Prohor Pčinjskog, jer je Evzoni za putnička vozila potpuno prohodan. Ipak, situacija se tokom dana može promeniti, pa se savetuje praćenje stanja na kamerama uživo pre samog dolaska na granicu.

Autor: A.A.