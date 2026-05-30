U KOLONI VIŠE OD 40 AUTOBUSA? Pakao na ulazu u Grčku

Na ulazu u Grčku zabeležene su kilometarske kolone autobusa i putničkih vozila.

Turisti koji su se uputili na letovanje, na društvenim mrežama javili su trenutnu situaciju na graničnim prelazima na ulazu u Grčku i podelili fotografije nepregledne kolone.

Ogromna gužva

Prema njihovim rečima, situacija na granici je veoma teška, a automobili iz kolone se sporo pomeraju.

"Trenutno na ulazu u Grčku, preko 40 autobusa čeka u koloni. Ogromna gužva i užasno se polako pomera kolona", navodi se u jednoj objavi.

Putnici su putem komentara na "Fejsbuku" izrazili nezadovoljstvo povodom zastoja, a veruju da se sve dešava zbog pune primene EES sistema.

"Od sinoć smo tu autobusom. Sad i nikad više, ovo je haos", "Evo sad sam se čula sa roditeljima, 65 autobusa ima na granici Makedonija - Grčka", glase neki od komentara.

Vredno čekanja?

Pojedini turisti iz Srbije tvrde da je stajenje na granici satima vredno, kada znaju da je krajnja destinacija odmor.

Zvaničnih informacija o zadržavanju na graničnim prelazima ka Grčkoj trenutno nema.

Autor: S.M.