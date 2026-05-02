LANČANI SUDAR NA ULAZU U RAŠKU: Učestvovalo četiri vozila - Obustavljen saobraćaj

Teška saobraćajna nezgoda dogoila se danas na ulazu u Rašku, iz pravca Ušća, kada je došlo do lančanog sudara u kojem su učestvovala četiri vozila.

Prema prvim informacijama sa terena, nezgoda se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, došlo do sudara više putničkih vozila, što je dovelo do privremene obustave saobraćaja na ovoj deonici puta. Srećom, u ovoj nezgodi nema povređenih osoba, ali je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.

Jedan od očevidaca opisao je trenutke neposredno nakon nezgode, navodeći da je sve počelo naglim i jakim udarcem, nakon čega su usledili još neki sudari.

- Samo se odjednom začuo jak udarac, a onda još nekoliko za redom. Izašao sam iz vozila i video da su se automobili sudarili jedan za drugim. Delovi su bili svuda po putu, ali srećom niko nije povređen - rekao je on.

Na licu mesta ubrzo su stigle nadležne službe koje su obavile uviđaj i radile na uklanjanju oštećenih vozila i rasutih delova sa kolovoza. Saobraćaj je u jednom trenutku bio u potpunosti obustavljen, a nakon završetka intervencije očekuje se njegova normalizacija.

Uzroci lančanog sudara biće poznati nakon završetka policijskog uviđaja.

Autor: Iva Besarabić