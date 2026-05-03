VOZAČI, OPREZ! Na putevima u OVOM delu Srbije stvaraju se kilometarske kolone - Evo gde su NAJKRITIČNIJE TAČKE

Kilometarske kolone, "crvene zone" na mapama i kolaps na izlazima sa planinskih centara obeležili su povratak turista sa mini-odmora. Deonicom od Zlatibora, preko Čajetine ka Mačkatu i Užicu vozila se sporo kreću.

Završetak prvomajskih praznika na Zlatiboru, jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji, donio je saobraćajne gužve. Kako se može vidjeti na snimku, veliki broj turista krenuo je put svojih domova, što je rezultiralo formiranjem nepreglednih kolona automobila.

Vozači su prinuđeni na duža čekanja. Iako se saobraćaj odvija usporeno, veći zastoji su evidentni na svim izlaznim pravcima sa planine.

Takođe, nakon prvomajskog praznika velike gužve na Ibarskoj magistrali, ispred Mrčajevaca iz pravca Kraljeva.

Gde se sve očekuju gužve

Na kraju produženog prazničnog vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja i gužve na gotovo svim važnijim putnim pravcima u zemlji, posebno u popodnevnim i večernjim satima pre svega na prilazima većim gradovima, kao i na naplatnim rampama, gde su moguća zadržavanja i usporena vožnja.

Dodatno opterećenje očekuje se i na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, pa se vozačima savetuje povećan oprez i strpljenje, ukazuju iz AMSS. Oglasili se i "Putevi Srbije"

"Putevi Srbije" d.o.o. saopštilo je danas da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje zbog povratka građana sa mini odmora.

"U cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, apelujemo na sve vozače da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu", navodi se u saopštenju.

