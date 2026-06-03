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POSLE 15 GODINA VELIKA PROMENA U KLINIČKOM CENTRU U NIŠU: Otvorena nova operaciona sala za decu, liste čekanja biće prošlost! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Nakon više od 15 godina, na Dečjoj hirurgiji Univerzitetskog kliničkog centra Niš otvorena je treća operaciona sala, čime su značajno unapređeni uslovi za lečenje najmlađih pacijenata.

Nova sala opremljena je savremenim operacionim stolom, novom hirurškom lampom, video laringoskopom i modernim aparatom za anesteziju, što omogućava bezbednije izvođenje i najsloženijih hirurških zahvata kod dece.

Foto: Privatna arhiva

Značaj ove investicije je ogroman jer će povećati broj operacija, skratiti liste čekanja i omogućiti brže zbrinjavanje hitnih slučajeva. Sala počinje sa radom u ponedeljak.
Istovremeno, savremena oprema podiže kvalitet i bezbednost lečenja na najviši nivo, što je od posebne važnosti kada je reč o zdravlju naše dece.

Foto: Privatna arhiva

U dogovoru sa ministrom zdravlja, već su započete pripreme za otvaranje i četvrte operacione sale na Dečjoj hirurgiji. Njenim stavljanjem u funkciju kapacitet za operativno lečenje dece biće povećan za čak 100 odsto. Posebno je važno istaći da ta sala, iako je predviđena prilikom izgradnje objekta Dečje hirurgije, nikada do sada nije bila u funkciji.

Foto: Privatna arhiva

Ovo je jasan pokazatelj da država i Ministarstvo zdravlja nastavljaju sa ozbiljnim ulaganjima u zdravstveni sistem, sa ciljem da svakom detetu obezbede pravovremenu, kvalitetnu i bezbednu zdravstvenu zaštitu, izjavio je doc.dr sci.med. Milan Lazarević, direktor UKC Niš.

Autor: A.A.

#Bolnica

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