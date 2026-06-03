SVETSKI DAN BICIKLA U ZNAKU UPOZORENJA: Jedan trenutak nepažnje može da odnese život

Danas se obeležava Svetski dan bicikla sa ciljem promocije bicikla kao pristupačnog, zdravog i ekološki održivog prevoznog sredstva, ali i podizanja svesti o značaju bezbednosti biciklista u saobraćaju. Ovaj dan podseća nas da su međusobno poštovanje i odgovorno ponašanje svih učesnika ključni za bezbednije puteve.

Tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 30 biciklista, dok je više od 1.400 povređeno. Biciklisti predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju i čine oko 10% poginulih i teško povređenih učesnika u saobraćaju.

Vozači - obratite dodatnu pažnju na bicikliste, držite bezbedno rastojanje prilikom preticanja i poštujte njihovo pravo na bezbedno kretanje.

Biciklisti - koristite zaštitnu opremu, budite vidljivi, poštujte saobraćajne propise i ne koristite mobilni telefon tokom vožnje.

Na dva točka nema druge šanse. Vidljivost, oprez i poštovanje propisa čuvaju živote.

Autor: A.A.