Odjednom se smrklo, pa je počelo da pljušti: Snažno nevreme pogodilo Loznicu, ulice pod vodom

Tokom popodnevnih sati Loznicu je pogodilo snažno nevreme, praćeno jakom kišom i vetrom.

- Odjednom se smrklo i kao da je neko prosuo iz rukava. Snažan pljusak je trajao oko 15 minuta, ali je za kratko vreme napravio velike probleme na gradskim ulicama - kaže za RINU Marija Tomić iz Loznice.

Velika količina vode brzo se slila na kolovoze, dok kišna kanalizacija nije mogla da primi sav priliv.

Na pojedinim deonicama ulice su bile pod vodom, što je otežalo kretanje pešaka i vozača.

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Autor: Marija Radić