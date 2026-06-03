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NE IZLAZITE NAPOLJE AKO NE MORATE! Beograd na udaru nevremena s tri strane: Gromovi pucaju najpre iz ovog 'budžaka'

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com ||

Obedska bara u Sremu trenutno je (oko 15.30) mesto gde je zabeležen olujni oblak koji se kreće ka Beogradu.

Jugozapadni pravac poznat je u narodu kao "Babin budžak" i, kada se na njemu uoči oluja, obično ona i stigne do prestonice.

Drugi oblak je na području Obrenovca, a treći i najjači dolazi iz Šumadije, mada se ovo nevreme kreće delom i prema istoku.

RHMZ izdao je hitno upozorenje u 14.10.

"U naredna dva sata na područјu Srema, zapadne i centralne Srbiјe izolovana poјava pljuskova sa grmljavinom uz kratkotraјnu poјavu grada i јakog vetra."

Za Beograd važi i upozorenje koje je na snazi ceo dan.

"Danas posle podne i uveče nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koјi lokalno mogu biti izraženiјi uz veću količinu padavina, grad i јak vetar u zoni naјintenzivniјih pljuskova."

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Autor: Marija Radić

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