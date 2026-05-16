Pucaju gromovi! Deo Srbije već na udaru obilnih pljuskova

Širom Srbije je oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima.

Na jugoistoku zemlje ima i jakih grmljavinskih sistema.

U ovom času grmljavinske oluje premeštaju se širim područjem Niša, Pirota i Vranja.

Moguće su obilnije padavine, jake grmljavine, lokalno grad i olujni vetar.

U mnogim predelima očekuje se do večeras da padne od 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, a u zonama grmljavinskih oluja lokalno i više od 40 litara.

Inače, nad naši područjem i dalje preovladava jugozapadno visinsko strujanje, uz dotok tople vazdušne mase, ali će ponovo stizati i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša, odnosno kiša sa česticama peska iz Sahare.

Trenutne temperature kreću se od 14 do 20 stepeni, u Beogradu je 17. Veliko Gradište meri 21, Zlatibor i Sjenica 10°C, a Kopaonik 5°C.

Naše područje zahvatiće još hladnija vazdušna masa sa severozapada i iz oblasti Alpa, pa se u nedelju očekuje kišovito i pravo jesenje vreme, a na višim planinama očekuje se čak i sneg. Duvaće i veoma jak severozapadni vetar.

Zbog veoma nepovoljnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

