STIŽE DRASTIČNA PROMENA VREMENA! Evo u kojim delovima Srbije će u četvrtak pljuštati kiša, a gde nas čeka totalno razvedravanje! (DETALJNA PROGNOZA)

U četvrtak nas očekuje svežije vreme!

Ujutru će biti oblačno sa povremenom kišom, dok se na severu Vojvodine očekuje postepeno razvedravanje koje se zatim širi tokom dana na veći deo severne i zapadne Srbije. Kišni oblaci odlaze ka jugoistoku i padavine postepeno prestaju i u ostalim krajevima, a do kasnih popodnevnih sati zadržavaju se samo na istoku i jugu Srbije. Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni, dok je pritisak oko normale. Minimalna temperatura krećese od 13°C do 17°C, a maksimalna od 22°C na jugu Srbije do 27°C na severu Vojvodine, tačnije u Somboru. Uveče će biti suvo, sa temperaturom u 22 časa od 15°C do 20°C.

U Beogradu u četvrtak ujutru i pre podne moguća je kiša, a zatim sledi postepeno razvedravanje i sunčani periodi popodne. Vetar slab do umeren severozapadni, a pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura biće 16°C, a maksimalna do 24°C. Uveče nas čeka suvo vreme, sa temperaturom od 20°C u 22 časa.

U Nišu će u četvrtak biti svežije sa povremenom kišom u prvom delu dana, dok se popodne očekuje prestanak padavina. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura iznosiće 16°C, a maksimalna do 23°C.

Što se tiče Vojvodine, u četvrtak ujutru biće oblačno sa povremenom kišom u južnoj i istočnoj Vojvodini. Na severu i zapadu Vojvodine nastupa razvedravanje koje se do sredine dana širi i na jug pokrajine. Popodne se svugde očekuju duži sunčani periodi. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, a pritisak oko normale. Minimalna temperatura kretaće se od 13°C do 15°C, a maksimalna od 24°C u Vršcu do 27°C u Somboru, gde će biti i najviše sunčanih sati. Uveče suvo, sa temperaturom u 22 časa od 16°C do 19°C.

U Novom Sadu u četvrtak ujutru moguća je kiša, a zatim sledi postepeno razvedravanje i duži sunčani periodi tokom dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura biće 14°C, a maksimalna do 26°C. Uveče nas čeka suvo vreme, sa temperaturom od 18°C u 22 časa.

U petak nas očekuje sunčanije i toplije vreme. Popodne sledi razvoj oblaka koji dolaze sa severozapada i koji mogu krajem dana i u noći ka suboti usloviti sporadičnu pojavu kratkotrajne kiše i poneki lokalni pljusak. Vetar slab južni i jugoistočni, a pritisak oko normale. Minimalna temperatura kretaće se od 10°C do 16°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša ponegde na severu i zapadu Srbije, sa temperaturom u 22 časa od 17°C do 22°C.

Između petka i subote moguća je kratkotrajna prolazna kiša. U subotu se na severu očekuju sunčani periodi, a na zapadu i jugu Srbije ponegde kiša u toku prepodneva. U nedelju će biti toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i moguće kraće pljuskove popodne na jugozapadu i jugu Srbije. Početkom iduće sedmice biće vrlo toplo, sa temperaturama malo iznad 30 stepeni Celzijusa.

U Crnoj Gori u četvrtak će biti promenljivo sa povremenom kišom i pljuskovima. Padavine prestaju popodne, a uveče sledi razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 22°C do 28°C. U petak će u Crnoj Gori biti sunčano i toplije, dok se u subotu i nedelju očekuje toplo vreme sa sunčanim periodima uz razvoj oblaka na severu Crne Gore gde su mogući pljuskovi.

Autor: D.S.