VREMENSKA PROGNOZA ZA PETAK 13. FEBRUAR: Stiže prolazno zahlađenje, pripremite kišobrane!

U petak nas očekuje malo svežije vreme u odnosu na četvrtak, uz prolaznu kišu koja će se tokom dana premeštati preko cele zemlje.

Padavinska zona kretaće se od severozapada ka jugoistoku Srbije, a na visokim planinama (iznad 1500 metara nadmorske visine) očekuje se sneg.

Srbija: Detaljni izgledi vremena

Kiša će prvo prestati u toku prepodneva na severu Vojvodine, uz delimično razvedravanje. Tokom popodneva padavine se sele ka jugoistoku Srbije, gde će u većini krajeva prestati do večernjih sati. Vetar će biti slab severni i severozapadni, dok će na severu Vojvodine biti umeren. Minimalna temperatura kretaće se od 0°C u Zaječaru do 7°C u Loznici, dok će maksimalna dnevna iznositi od 8°C do 12°C. Uveče će u svim krajevima biti suvo, sa temperaturom oko 22 sata od 3°C do 8°C.

Vremenska prognoza za gradove

U Beogradu nas očekuje malo svežije vreme sa prolaznom kišom. Popodne padavine prestaju uz delimično razilaženje oblaka, a maksimalna temperatura biće do 11°C. Uveče suvo uz temperaturu oko 8°C.

U Novom Sadu će biti slično – malo svežije sa kišom u prvom delu dana. Popodne sledi prestanak padavina uz maksimalnih 12°C.

U Nišu će kiša padati sredinom dana i popodne, uz slab severozapadni vetar i maksimalnu temperaturu do 10°C.

Vojvodina: Razvedravanje već od prepodneva

Na severu pokrajine kiša prestaje već u toku prepodneva. Sredinom dana padavine će se zadržati još na jugu Banata, a popodne će potpuno napustiti Vojvodinu. Maksimalna temperatura biće od 10°C do 12°C.

Obrt za vikend: Od 18 stepeni do snega u gradovima

Subota donosi prolećni šok – biće znatno toplije sa sunčanim intervalima i temperaturama do čak 18°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Ipak, kasno uveče stiže nova kiša.

Već u nedelju sledi novo jače zahlađenje. Tokom dana će kiša preći u susnežicu i sneg, prvo na zapadu i severu zemlje. U ponedeljak i utorak biće hladno u svim krajevima, povremeno sa snegom i u nižim predelima.

Autor: Dalibor Stankov