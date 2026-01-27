AKTUELNO

Spremite se! Stiže drastična promena vremena: Olujni udari vetra, temperature u minusu, a onda...

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Tanja Valić ||

U Srbiji je večeras pretežno vedro, dok nas sutra očekuju olujni udari vetra s juga i jugoistoka uz prolaznu kišu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), najniža temperatura kretaće se od -4 do 4 stepena, a najviša i do 14 stepeni.

- Ujutro ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost koja se može zadržati duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Vetar umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 4 stepeni, a najviša od 5 na istoku i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije - najavio je RHMZ.

Već početkom naredne sedmice očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, a jugoistočni vetar će od subote ponovo biti u pojačanju.

