VREMENSKA PROGNOZA ZA PONEDELJAK: Stiže još jače zahlađenje, jutro pod snegom – evo gde se očekuje razvedravanje

U ponedeljak, 2. februara, Srbiju očekuje još hladnije vreme uz oblačno jutro i povremeni slab sneg.

Prema prognozi, padavine će postepeno prestajati, a od sredine dana nas očekuju sunčani intervali.

Detaljna prognoza za Srbiju

Jutro: Oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom.

- Popodne: Sredinom dana i tokom popodneva očekuje se delimično razvedravanje, najpre na zapadu i severu zemlje.

- Timočka Krajina: Ovde će se oblačno vreme zadržati tokom celog dana.

- Vetar: Slab do umeren, istočni i jugoistočni, a u pojedinim predelima severoistočni.

- Temperature: Minimalna jutarnja kretaće se od -6°C u Negotinu do -1°C u Loznici. Maksimalna dnevna biće od -3°C u Negotinu do 3°C u Loznici.

- Veče: Suvo i hladno sa temperaturama između -6°C i -1°C oko 22 sata.

Vremenske prilike u gradovima i regionima

Beograd: Jutro malo hladnije i oblačno uz moguć slab sneg. Od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje i sunčane periode. Najviša temperatura oko 1°C, a uveče vedro uz pad na -2°C.

- Vojvodina: Oblačno jutro sa snegom koji prestaje pre podne. Popodne sunčani intervali, osim na severu pokrajine gde će se oblaci duže zadržati. Maksimalna temperatura do 2°C.

- Novi Sad: Postepeno razvedravanje od sredine dana, maksimalna temperatura do 2°C, uveče vedro i hladno (-3°C).

- Niš: Hladno i oblačno jutro sa mogućim snegom, popodne delimično razvedravanje uz maksimalnih 1°C.

Izgledi za naredne dane

- Utorak: Ujutru mraz, ali tokom dana toplije uz sunčane intervale. U Loznici temperatura raste i do 11°C, dok u Timočkoj Krajini ostaje vrlo hladno (-2°C).

- Sreda i četvrtak: Dodatni porast temperature uz jaku košavu u Pomoravlju i Podunavlju. Moguća je prolazna kiša na severu u sredu.

- Petak i vikend: Manji pad temperature, ali i dalje toplije od proseka za ovo doba godine.

