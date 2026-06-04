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Pripadnik VS Milovan Jovanović preminuo od posledica ranjavanja: Tragedija u Libanu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Leo Correa ||

Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4.00 časa po lokalnom vremenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U napadu su povređena još dva pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz oružanih snaga El Salvadora i jedan iz oružanih snaga Španije.

Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece.

Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu, od januara ove godine.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije.

Autor: Marija Radić

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