AKTUELNO

Društvo

UMRO VLADISLAV JOVANOVIĆ Bivši ministar spoljnih poslova, ambasador pri UN i diplomata preminuo u 93. godini

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji ambasador pri UN, Vladislav Jovanović preminuo je sinoć u 93. godini života, saopštila je njegova porodica.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Ko je bio Vladislav Jovanović?

Rođen je u Žitnom Potoku 1933. godine. Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a nakon toga je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Diplomatsku karijeru je započeo 1957. godine u ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije. Bio je šef diplomatije u dva mandata, ambasador pri UN, Turskoj, službovao u Briselu, Londonu.

Četiri godine je proveo na položaju referenta ambasade u Briselu (1960-1964), zatim je bio drugi sekretar ambasade u Ankari (1967-1971), savetnik ambasade u Londonu (1975-1979).

Bio je ambasador SFRJ u Turskoj od 1985. do 1989. godine.

Vodio je nekoliko delegacija Jugoslavije na mirovnim i drugim pregovorima tokom devedesetih godina prošlog veka.

Ko je bio Vladislav Jovanović

Rođen je u Žitnom Potoku 1933. godine. Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a nakon toga je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Diplomatsku karijeru je započeo 1957. godine u ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije. Bio je šef diplomatije u dva mandata, ambasador pri UN, Turskoj, službovao u Briselu, Londonu.

Četiri godine je proveo na položaju referenta ambasade u Briselu (1960-1964), zatim je bio drugi sekretar ambasade u Ankari (1967-1971), savetnik ambasade u Londonu (1975-1979).

Bio je ambasador SFRJ u Turskoj od 1985. do 1989. godine.

Vodio je nekoliko delegacija Jugoslavije na mirovnim i drugim pregovorima tokom devedesetih godina prošlog veka.

Autor: S.M.

#Ministar spoljnih poslova

#Smrt

#Vladislav Jovanović

POVEZANE VESTI

Svet

PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Tramp ga predložio za ambasadora Srbije u SAD, pa povukao nominaciju - Porodica saopštila TUŽNE VESTI

Svet

Preminuo Džon Preskot: Bivši zamenik britanskog premijera Tonija Blera

Svet

UMRO DŽIMI KARTER: Bivši predsednik SAD preminuo u 100. godini

Svet

SKANDAL U BUGARSKOJ NAKON GLASANJA U UN O SREBRENICI: Objavljena prepiska ministra spoljnih poslova i predstavnika u UN

Politika

ODLOŽENO GLASANJE O REZOLUCIJI O SREBRENICI: Neće biti pre 6. maja, ambasador BiH pri UN naveo razlog

Svet

Lavrov danas počinje posetu Njujorku: Ruski ministar spoljnih poslova biće 'izuzetno zauzet'