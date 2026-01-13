PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Tramp ga predložio za ambasadora Srbije u SAD, pa povukao nominaciju - Porodica saopštila TUŽNE VESTI

Bivši državni tužilac Arizone Mark Brnović preminuo je u 59. godini, saopštila je njegova porodica.

- Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje da je Mark Brnović preminuo. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i zagovornik pravde, zauvek ćemo ga pamtiti i ceniti kao voljenog oca, muža, sina i brata. Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti izlivom ljubavi i podrške toliko divnih ljudi širom države i zemlje. Porodica moli za privatnost tokom ovog teškog vremena. Organizacija komemoracije biće objavljena čim bude dostupna - navodi se u saopštenju.

Uzrok smrti nije objavljen.

Brnović je bio nominovan za ambasadora SAD u Srbiji, a na ovu funkciju ga je predložio američki predsednik Donald Tramp, koji je kasnije tu nominaciju i povukao.

Autor: Iva Besarabić