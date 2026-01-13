AKTUELNO

Svet

PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Tramp ga predložio za ambasadora Srbije u SAD, pa povukao nominaciju - Porodica saopštila TUŽNE VESTI

Izvor: Pink.rs/abc15, Foto: Društvene mreže ||

Bivši državni tužilac Arizone Mark Brnović preminuo je u 59. godini, saopštila je njegova porodica.

- Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje da je Mark Brnović preminuo. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i zagovornik pravde, zauvek ćemo ga pamtiti i ceniti kao voljenog oca, muža, sina i brata. Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti izlivom ljubavi i podrške toliko divnih ljudi širom države i zemlje. Porodica moli za privatnost tokom ovog teškog vremena. Organizacija komemoracije biće objavljena čim bude dostupna - navodi se u saopštenju.

Uzrok smrti nije objavljen.

Brnović je bio nominovan za ambasadora SAD u Srbiji, a na ovu funkciju ga je predložio američki predsednik Donald Tramp, koji je kasnije tu nominaciju i povukao.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#MArk Brnović

#SAD

#Smrt

#Tuga

POVEZANE VESTI

Svet

Ko je supruga novog američkog ambasadora u Srbiji: Ona je godinama na moćnoj funkciji na koju je postavio Tramp, a ovako je Mark pričao o njoj

Politika

OGLASIO SE MARK BRNOVIĆ O POVLAČENJU KANDIDATURE: Evo zašto neće biti američki ambasador u Srbiji

Extra

PREMINUO OSNIVAČ GRUPE BONEY M - Porodica saopštila tužne vesti!

Politika

Mark Brnović – srpski ambasador iz Amerike! Goran Karadžić: On je naš MVP. Dobili smo pravog Srbina. To je ono što mi koji smo živeli u inostranstvu z

Svet

Preminuo francuski tekstopisac Žan-Maks Rivijer: Porodica potvrdila tužne vesti

Svet

Preminuo Džon Preskot: Bivši zamenik britanskog premijera Tonija Blera