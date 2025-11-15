Preminuo francuski tekstopisac Žan-Maks Rivijer: Porodica potvrdila tužne vesti

Žan-Maks Rivijer poznati francuski tekstopisac koji je sarađivao sa estradnim zvezdama kao što su Brižit Bardo, Dalida, Žilijet Greko, Fransoaz Ardi, Frans Gal, Silvi Vartan ili Serž Ređani, preminuo je danas u gradu Rojanu na jugu Francuske u 88. godini, saopštila je njegova porodica.

Sa kompozitorom Žerarom Buržoom, sa kojim je sarađivao tokom1960-ih i 1970-ih, Žan Maks Rivijer napisao je 1962. godine za Brižit Bardo hit-pesme "La Madrague" i "Se rigolo", podseća dnevnik Figaro.

Brojne hitove koje su potpisali Rivijer i Buržoa izvodile su, između ostalih zvezde francuske šansone Žilijet Greko, Frans Gal, Silvi Vartan, Mišel Delpeš, Dalida i grupa Le kompanjon de la šanson.

Žan-Maks Rivijer bio je i dugogodišnji član upravnog odbora francusko Društva za zaštitu autorskih prava autora i kompozitora SACEM.



Autor: Iva Besarabić