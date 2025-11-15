AKTUELNO

Svet

Preminuo francuski tekstopisac Žan-Maks Rivijer: Porodica potvrdila tužne vesti

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Žan-Maks Rivijer poznati francuski tekstopisac koji je sarađivao sa estradnim zvezdama kao što su Brižit Bardo, Dalida, Žilijet Greko, Fransoaz Ardi, Frans Gal, Silvi Vartan ili Serž Ređani, preminuo je danas u gradu Rojanu na jugu Francuske u 88. godini, saopštila je njegova porodica.

Sa kompozitorom Žerarom Buržoom, sa kojim je sarađivao tokom1960-ih i 1970-ih, Žan Maks Rivijer napisao je 1962. godine za Brižit Bardo hit-pesme "La Madrague" i "Se rigolo", podseća dnevnik Figaro.

Brojne hitove koje su potpisali Rivijer i Buržoa izvodile su, između ostalih zvezde francuske šansone Žilijet Greko, Frans Gal, Silvi Vartan, Mišel Delpeš, Dalida i grupa Le kompanjon de la šanson.

Žan-Maks Rivijer bio je i dugogodišnji član upravnog odbora francusko Društva za zaštitu autorskih prava autora i kompozitora SACEM.

Autor: Iva Besarabić

#Francuska

#Porodica

#Smrt

#tekstopisac

#Žan-Maks Rivijer

POVEZANE VESTI

Extra

PREMINUO OSNIVAČ GRUPE BONEY M - Porodica saopštila tužne vesti!

Društvo

PORODICA POTVRDILA LOŠE VESTI! Preminuo Milorad Komrakov

Showbiz

TUGA! PREMINUO poznati glumac posle duge i TEŠKE borbe sa OPAKOM BOLEŠĆU! Imao samo 49 godina, a tužne vesti podelila porodica: Tražio je NADU...

Društvo

PREMINUO ČUVENI SRPSKI FOTOGRAF: Tomislav Peternek je imao 91 godinu, tužne vesti potrvdila porodica

Extra

PREMINUO NOBELOVAC MARIO VARGAS LJOSA: Oglasio se sin jednog od najvećih imena svetske književnosti

Ostali sportovi

PREMINUO SLAVNI KIK BOKSER! Supruga potvrdila TUŽNE VESTI! Bio je svetski ŠAMPION, a na kraju ROBIJAO zbog pljačke banke!