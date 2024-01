PREMINUO OSNIVAČ GRUPE BONEY M - Porodica saopštila tužne vesti!

Osnivač grupe Boney M, Frank Farian, preminuo je u 82. godini, saopštila je njegova porodica.

Nemački pevač i muzički producent, poznat po hitovima "Rasputin" i "Daddy Cool", umro je mirno u svom stanu u Majamiju na Floridi.

Farian je tokom svoje višedecenijske karijere radio sa brojnim superzvezdama, uključujući Stivija Vondera i Meat Louf-a.

Producent, koji je takođe osnovao duo Milli Vanilli, prodao je više od 800 miliona ploča, od kojih je 150 miliona samo sa Boney M.

Farianovo zdravlje je neko vreme bilo ozbiljno oslabljeno dok je prošao operaciju srca.

U svom poslednjem intervjuu nemačkom listu Bild u novembru, muzičar je objasnio kako mu je operacija spasila život.

Međutim, Farianovo stanje se nakon zahvata pogoršalo, preneo je Bild.

Takođe je imao poteškoća da govori.

Najbliža prijateljica i bivša partnerka Frenka Fariana, Ingrid "Mili" Zegit (69), posetila ga je u Majamiju tokom Nove godine.

Kada su pre nekoliko dana otišli ​​za Nemačku, i dalje mu je bilo dobro uprkos svom stanju.

