PREMINUO ČUVENI GLUMAC! Ćerka saopštila tužne vesti, OVO JE UZROK SMRTI!

Holivudski veteran preminuo je u bolnici Šerman Oks u Kaliforniji.

Holivudski glumac Čarls Dirkop, poznat po ulozi u filmu "Butch Cassidy and The Sundance Kid" preminuo je u 87. godini.Bio je poznat i po ulogama u filmu "The Sting" i TV seriji "Police Woman".

Holivudski veteran preminuo je u nedelju, a nnjegova ćerka Lin otkrila je za The Hollywood Reporter da je glumac umro od posledice srčanog udara i upale pluća.

Ovaj medij dodaje da je Čarls preminuo u bolnici Šerman Oks u Kaliforniji.

Rođen kao Čarls Ričard Dirkop 1936. u La Krosu u Viskonsinu, glumac je takođe igrao uz Roda Stajgera u filmu "Zalagač" iz 1964. godine. Odgajali su ga tetka i ujak nakon što ga je otac napustio kada je glumac još bio dete, baš kao što je učinila i njegova majka.

I igrao je gangstera u mafijaškom filmu "The St. Valentine's Day Massacre" iz 1967. godine. Dve godine kasnije, Čarls je dobio ulogu odmetnika Džordža 'Flat Nose-a' Karija u filmu "Butch Cassidy And The Sundance Kid", piše Daily Mail.

Dirkop je napustio srednju školu posle prve godine i prijavio se u američke marince. Služio je vojsku u Koreji nakon završetka Korejskog rata i otpušten je iz marinaca sa 19 godina. Po povratku je živeo sa majkom u Filadelfiji, a potom upisao Američku fondaciju dramskih umetnosti.

Bio je doživotni član Dramskog studija, a njegova prva profesionalna uloga bila je u televizijskoj seriji "Naked City".

Zanimljivo je i da se Dirkop nakratko pojavljuje u spotu "Man on the Moon" američkog alternativnog rok benda R.E.M.

Bio je u braku sa Džoan Adis od 1958 do 1974, sa kojom je dobio ćerku i sina.

Autor: pink.rs