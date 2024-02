PREMINUO ČUVENI ATLETIČAR: Tri dana pre smrti mu je bio rođendan, bio je legenda kakva se JEDNOM RAĐA, rekorde obrarao kao od šale

Čuveni atletičar, Henri Rono, preminuo je tri dana nakon 72. rođendana u bolnici u Najrobiju.

Rono će ostati upamćen kao velika legenda atletike i čovek koji je uspeo da obori četiri svetska rekorda za manje od tri meseca.

Nakon što je prošao vojnu obuku u rodnoj Keniji, kada je napunuio 24 godine odnosno 1976. preselio se u Vašington, gde se kandidovao za Državni univerzitet.

World Athletics is deeply saddened to hear that Kenyan distance running great Henry Rono, who set four world records in 81 days in 1978, died on Thursday at the age of 72.