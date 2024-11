Preminuo Džon Preskot: Bivši zamenik britanskog premijera Tonija Blera

Džon Preskot, britanski političar, bivši zamenik premijera vlade preminuo je u 86. godini, nakon borbe sa Alchajmerovom bolešću, saopštila je njegova porodica.

Preskot, koji je bio 2. čovek u vladi premijera Tonija Blaira, imao je višedecenijsku političku karijeru. Bio je poslanik 40 godina i bio je ključni član nove laburističke stranke, piše "Skaj njuz".

Njegova porodica je navela da je "ceo život posvetio poboljšanju života drugih, boreći se za socijalnu pravdu i zaštitu životne sredine".

RIP John Prescott. A giant of a man, both metaphorically and literally. pic.twitter.com/fnXVz78Kca