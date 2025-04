Mark Brnović – srpski ambasador iz Amerike! Goran Karadžić: On je naš MVP. Dobili smo pravog Srbina. To je ono što mi koji smo živeli u inostranstvu znamo

Mark Brnović, novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, izazvao je pažnju javnosti ne samo zbog svoje funkcije, već i zbog biografije i otvorenog nacionalnog identiteta. Kao Amerikanac srpskog porekla, pravnik, bivši tužilac Arizone, pravoslavni hrišćanin i istaknuti član srpske dijaspore, Brnović će predstavljati Ameriku u Beogradu.

Goran Karadžić, član SNS, uporedio je Brnovića sa košarkaškom zvezdom Nikolom Jokićem.

- Ja ću sportski da uporedim, Brnović je naš MVP. Dobili smo pravog Srbina. To je ono što mi koji smo živeli u inostranstvu znamo – ta dijaspora, ide u crkvu, ne zaboravlja korene - rekao je Karadžić za TV Informer i dodao:

- On pokazuje srpske simbole, diže tri prsta na sastancima. Nema tu ništa pogrdno. To je rodoljublje. Ja lično jesam nacionalista – mnogo volim svoju zemlju, svoj narod.

Karadžić je oštro kritikovao one koji, prema njegovim rečima, „zaboravljaju srpsku tradiciju“, posebno pominjući vladiku Grigorija.

- On sve radi suprotno od očekivanog Srbina – i po pitanju pravoslavlja i srpske države. Brnović je s druge strane srbenda. Pokazuje da poštuje sve što Srbija jeste - kazao je Karadžić.

Brnović je poznat kao konzervativac, protivnik komunizma i pristalica vladavine prava, što Karadžić vidi kao dobru osnovu za diplomatsku saradnju.

- On je tužilac. Biće profesionalac. Sagledava istoriju iz drugačijeg ugla. U odnosu sa predsednikom Vučićem neće biti problema. Mi samo tražimo poštovanje međunarodnog prava – ništa više - rekao je Karadžić.

Karadžić je ukazao i na širu sliku političkih tenzija u regionu i proteste u Beogradu.

- Na ulicama se dešavaju stvari koje nemaju veze sa srpstvom. Ljudi koji su organizovali proteste – to su blokaderi, nisu orijentisani srpski. Neki su već pobegli u Hrvatsku. Nije to slučajno - istakao je Karadžić.

On tvrdi da se Srbija nalazi pod napadom ne samo iznutra, već i iz regiona.

- Neki fašisti, ustaše, Šiptari, Balije – sve je to jedan savez. A mi vodimo mirnodopsku, slobodarsku i nezavisnu politiku. To nije lako - napomenuo je Karadžić.

Karadžić je naglasio važnost smirenosti i dostojanstva u reakciji na provokacije.

Na pitanje da li imenovanje Brnovića ima duboko političko značenje, Karadžić odgovara:

- To nije slučajno. On dolazi iz Trampovog kruga. To je poruka. I to nama znači – da nismo sami.