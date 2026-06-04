Oglasilo se Ministarstvo odbrane povodom smrti vodnika Milovana Jovanovića u Libanu: Ovo su najnovije informacije

Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 04.00 časa po lokalnom vremenu.

U napadu su povređena još dva pripadnika međunarodnih snaga – jedan iz oružanih snaga Republike El Salvador i jedan iz oružanih snaga Kraljevine Španije.

Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu – od januara ove godine.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije.

Autor: Pink.rs